«Металлург» представил состав на сборы в Минске

Пресс-служба «Металлурга» представила состав магнитогорской команды на сборы в Минске.

Вратари: Александр Дюбин, Егор Заврагин, Александр Смолин.

Защитники: Егор Ганабин, Егор Зеленов, Артём Минулин, Валерий Орехов, Данила Паливко, Никита Полтавчук, Владислав Провольнев, Антон Рубин, Александр Сиряцкий, Макар Хабаров, Эдуард Шетле, Егор Яковлев.

Нападающие: Даниил Вовченко, Матвей Галенюк, Валентин Демченко, Люк Джонсон, Руслан Исхаков, Кирилл Кадышев, Андрей Козлов, Егор Коробкин, Никита Коротков, Никита Куричев, Никита Михайлис, Игорь Нечаев, Дмитрий Силантьев, Степан Старков, Данил Сысоев, Владимир Ткачёв, Нэйтан Тодд, Сергей Толчинский, Михаил Фёдоров.

Напомним, «Металлург» в Беларуси сыграет на Кубке Минска, который пройдёт с 13 по 17 августа.