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Роман Ротенберг оценил переход нападающего Евгения Кузнецова в «Сибирь»

Роман Ротенберг оценил переход нападающего Евгения Кузнецова в «Сибирь»
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Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о переходе форварда Евгения Кузнецова в «Сибирь».

— Евгений Кузнецов — игрок «Сибири». Что думаете об этом?
— Новосибирск — хоккейный город. Я видел Женю в Челябинске, он в хорошей форме, похудел, выглядит свежо. Дай бог ему здоровья и удачи, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, соглашение игрока и клуба рассчитано на один сезон.

Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз», чемпион мира среди молодёжных команд 2011 года, чемпион мира 2012 и 2014 годов, бронзовый призёр чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.

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