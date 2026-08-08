«Конечно, это неприятно». Панарин — об отсутствии сборной России на Матче звёзд НХЛ

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин высказался об отсутствии сборной России на Матче звёзд НХЛ.

— Хотелось бы, конечно, выступать за свою страну. Конечно, это неприятно, но это реальность. Сильно стараюсь не расстраиваться.

— Может ли сборная России сыграть на Кубке мира — 2028?

— Это было бы отлично. Но со мной такие вещи не обсуждали. Хотел бы ещё сыграть за сборную России, — приводит слова Панарина ТАСС.

Матч звёзд в феврале 2027 года пройдёт в новом формате. Пять команд будут соревноваться в круговом турнире 3x3: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная остального мира, состоящая из игроков из других стран, включая Россию. Каждая команда будет состоять из 11 игроков — девяти полевых и двух вратарей.