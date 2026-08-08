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«В Челябинске расстроились». Щитов — о переходе Кузнецова в «Сибирь»

«В Челябинске расстроились». Щитов — о переходе Кузнецова в «Сибирь»
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Бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал подписание «Сибирью» нападающего Евгения Кузнецова.

«Хорошее усиление для «Сибири». Клубу обеспечена медийная поддержка и внимание. За командой будут пристально следить. Посмотрим, насколько у Кузнецова получится усилить коллектив. Будет интересно понаблюдать. Что касается выбора клуба, то это решение хоккеиста, это взрослый человек. Возможно, в будущем он сам ответит, почему выбрал «Сибирь».

Думаю, в Челябинске болельщики расстроились, потому что они хотели видеть в клубе звезду, одного из самых известных воспитанников. Конечно, они расстроились, особенно когда он ещё в первый раз выбрал СКА, а не их. Выбор не в их пользу. Но никогда не говори «никогда». Может, он ещё окажется в «Тракторе». Всё будет зависеть от игры в Новосибирске, его формы, а также захочет ли он выступать дальше», — цитирует Щитова «Советский спорт».

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