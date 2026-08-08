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Овечкин вынужден ходить в окружении восьми охранников из-за ажиотажа в Мытищах

Овечкин вынужден ходить в окружении восьми охранников из-за ажиотажа в Мытищах
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин передвигается в окружении восьми охранников на кубке своего имени, сообщает ТАСС.

В Кубке Овечкина (игроки 12 лет и младше) участвуют 24 команды. Финал и гала-матч с участием бывших и нынешних звёзд отечественного хоккея проходят в субботу в Мытищах на арене им. В. И. Шалимова.

Из-за небывалого ажиотажа и желающих получить автограф Овечкина и сделать фотографию капитан «Вашингтона» вынужден ходить по арене в сопровождении охраны, которая плотно окружает хоккеиста.

В регулярном чемпионате прошлого сезона Овечкин провёл 82 матча, забросил 32 шайбы и отдал 32 голевые передачи. Россиянину осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по абсолютному количеству голов в НХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф).

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