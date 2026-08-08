Шуми Бабаев рассказал, при каком условии Евгений Кузнецов перешёл бы в «Трактор»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, рассказал, при каком условии форвард мог бы перейти в «Трактор».

— Я разговаривал с гендиректором клуба Иваном Савиным, и большое спасибо «Трактору», что они вышли на нас. В Челябинске давали определённые условия — зарплата небольшая, а бонусную часть там были готовы рассматривать любую. Но дело было в том, что к тому времени мы уже дали своё слово «Сибири» и нельзя уже было его нарушить. Мы ударили по рукам с руководителями клуба, и нарушить договорённости было бы некрасиво. В любом случае благодарность «Трактору», что они вышли на связь. По предложению были вопросы, но всё равно оно было нормальным.

— Если бы «Трактор» сделал предложение раньше, то итог был бы другим?

— Если бы предложение было раньше, то Кузнецов был бы в «Тракторе». И он говорил, что хочет вернуться. Иван Савин заявил: «Это может быть последний шанс, когда мы его зовём». На что я ему сказал: «Мы не виноваты, что вы только сейчас вышли. Он столько времени был на рынке». Понятно, что в клубе кто-то был за, кто-то — против. Савин сделал большую работу, чтобы объяснить важность Кузнецова в команде. Я разговаривал с генменеджером клуба Алексеем Волковым. В прошлой концепции команды с другим тренером он не видел Кузнецова в «Тракторе», но сейчас уже говорил, что он будет помощником. Но, к сожалению, мы уже не могли отказать «Сибири», которая вышла на нас уже давно, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».