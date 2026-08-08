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Симашев: футбол — самый популярный вид спорта в мире, но для меня хоккей — топ-1

Симашев: футбол — самый популярный вид спорта в мире, но для меня хоккей — топ-1
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Защитник «Юты» Дмитрий Симашев поделился мыслями по поводу популярности и доступности хоккея в России.

– Если сказать американцу два слова: «Россия» и «спорт», он скажет: «Хоккей». Зимние виды спорта — это достояние нашей страны. Футбол — самый популярный вид спорта в мире, но всё-таки для меня хоккей — топ-1. И та новость, что теперь официально появился День хоккея в России – это очень приятно! Футбол — самый популярный вид спорта в России из-за доступности.

– Возможно ли сделать хоккей более доступным?
– Очень тяжело, это не только в России. Потому что для хоккея тебе в любом случае нужна форма и лёд, в любой стране это сделать тяжело. Однако думаю, что хоккей можно сделать более доступным видом спорта у нас, но не мне об этом думать, — приводит слова Симашева «Советский спорт».

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