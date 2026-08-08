Крикунов: если с поведением у Кузнецова всё будет нормально, он точно усилит «Сибирь»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в «Сибирь».

«Евгений искал клуб и нашёл. Видимо, они посчитали, что могут помочь друг другу. Если с поведением у Кузнецова всё будет нормально, он точно усилит «Сибирь». Это большой мастер, иначе в НХЛ столько лет не отыграл бы. Да и прошлый плей-офф в Кубке Гагарина он отыграл достойно. Думаю, должен принести пользу «Сибири», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Сезон-2025/2026 34-летний Кузнецов начал в составе магнитогорского «Металлурга», а затем перешёл в «Салават Юлаев». Всего в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 34 матча, забросил семь шайб и сделал 20 результативных передач. В минувшем плей-офф на его счету семь игр и 2 (1+1) очка.