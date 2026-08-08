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«Коламбус» объявил о сотрудничестве с «Уилинг Нэйлерз» из ECHL

«Коламбус» объявил о сотрудничестве с «Уилинг Нэйлерз» из ECHL
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«Коламбус Блю Джекетс» заключил двухлетний договор о сотрудничестве с клубом «Уилинг Нэйлерз» из ECHL. Об этом сообщает пресс-служба команды НХЛ.

«Нэйлерз» входили в систему «Питтсбург Пингвинз» на протяжении последних 28 лет – с 1998 по 2026 год. В этом году главным акционером «пингвинов» стала группа Hoffmann Family, также владеющая клубом ECHL «Флорида Эверблейдс». Вскоре после одобрения сделки советом управляющих НХЛ было объявлено, что «Эверблейдс» войдут в систему пенсильванцев вместо «Уилинга».

«Уилинг Нэйлерз» 18 раз выходил в плей-офф Кубка Келли, в том числе в течение последних трёх сезонов.

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