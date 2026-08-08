Александр Овечкин рассказал, что намерен жить в Москве после завершения карьеры

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что собирается жить в Москве после завершения карьеры.

«После завершения карьеры вернусь в Москву. У меня там родные и близкие», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Александр выступает в НХЛ с сезона-2005/2006, на протяжении всей своей карьеры в Национальной хоккейной лиге форвард играет за «Вашингтон». Ранее 40-летний хоккеист подписал контракт с клубом ещё на один сезон. Овечкин — рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах (929). По шайбам с учётом плей-офф (1006) он идёт на втором месте, уступая Уэйну Гретцки (1016).