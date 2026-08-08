Плющев — о Кузнецове в «Сибири»: тут сошлись интересы и клуба, и игрока

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в «Сибирь».

«Новость не удивила, так как информация о переговорах была. Раз приняли решение подписать контракт, значит, Кузнецов нужен «Сибири» на сегодняшнем этапе. Всё логично. Да, время берёт своё. Но если Кузнецова приглашают в клуб, думаю, его берут на роль «дядьки» в команду, игрока с авторитетом, он должен помочь в раздевалке. Мне кажется, тут сошлись интересы и клуба, и игрока», — приводит слова Плющева Vprognoze.

Сезон-2025/2026 34-летний Кузнецов начал в составе магнитогорского «Металлурга», а затем перешёл в «Салават Юлаев». Всего в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сыграл 34 матча, забросил семь шайб и сделал 20 результативных передач. В минувшем плей-офф на его счету семь игр и 2 (1+1) очка.