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Симашев: в первых играх после возвращения России на международную арену будет тяжело

Симашев: в первых играх после возвращения России на международную арену будет тяжело
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Российский защитник «Юты» Дмитрий Симашев высказался о готовности национальной команды к матчам с сильными соперниками после возвращения на международную арену.

«Моё главное желание на 2026 год в мире спорта — это допуск России к международным соревнованиям. Будет ли готова наша хоккейная сборная к встречам с топовыми соперниками? Уровень игроков всё равно растёт, молодые хоккеисты становятся лучше. Если говорить о качестве соперников, мы не сильно теряем позиции — у нас очень сильная лига, многие ребята уезжают в НХЛ.

Молодое поколение подрастает, и в России одна из самых сильных хоккейных школ в мире. Сборная продолжает оставаться одной из лучших. Однако, скорее всего, в первых играх после возвращения нашей команды на международную арену будет тяжело. Но надеюсь, что я ошибаюсь», — приводит слова Симашева «Советский спорт».

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