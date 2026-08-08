«Красная Машина. Новая сборка». Ротенберг выложил фото с Овечкиным и его сыном

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг опубликовал фотографию с нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и его старшим сыном Сергеем.

В Мытищах в рамках Кубка Овечкина прошёл гала-матч, в котором команды Овечкина и Ильи Ковальчука сыграли вничью 8:8. Ротенберг выложил в своём телеграм-канале селфи с Александром и его сыном, который также принял участие в матче и забросил три шайбы.

«Красная Машина. Новая сборка», — написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Ранее 40-летний форвард подписал новый контракт с «Вашингтоном» на один год. Овечкин выступает за «столичных» всю свою карьеру в НХЛ.