«Наш ферзь ахилл залечивает». «Трактор» отреагировал на представление Кузнецова в «Сибири»

«Трактор» отреагировал на переход нападающего Евгения Кузнецова в «Сибирь». Сегодня, 8 августа, 34-летний форвард подписал однолетний контракт с новосибирским клубом.

В анонсе своего перехода Кузнецов заявил: «Как сказали, следующее подписание — это будет ферзь. Получается, что я ферзь. Так назвали. Значит, буду ферзём».

«Наш ферзь вон ахилл залечивает, вы чего», — говорится в телеграм-канале «Трактора» под видео с восстановлением нападающего челябинского клуба Виталия Кравцова.

Кузнецов является воспитанником «Трактора». Также он играл в КХЛ за магнитогорский «Металлург», санкт-петербургский СКА и «Салават Юлаев». В НХЛ Евгений выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнз».