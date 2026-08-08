Плющев: Глотов — заметная фигура на льду, но один в поле не воин

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход нападающего Василия Глотова в СКА. Ранее форвард уже выступал за санкт-петербургский клуб.

«Глотов — заметная фигура на льду, но один в поле не воин. Так что говорить, что он что-то кардинально изменит в СКА, смысла нет. Всё будет зависеть от тренерского штаба, насколько он сможет раскрыть его сильные качества.

Его уход ранее был ошибкой? Не могу судить, но если СКА возвращает игрока, от которого ранее отказался, видимо, там считают, что где-то кто-то не досмотрел», — приводит слова Плющева Vprognoze.

Прошлый сезон 28-летний Глотов провёл в «Тракторе» и сыграл 64 матча в регулярке, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. В плей-офф на его счету пять игр и один ассист.