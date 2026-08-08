Панарин заявил, что «Вашингтон» должен вывести номер Овечкина из обращения в будущем

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин заявил, что форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заслужил, чтобы «столичные» вывели его номер из обращения.

«Шикарная история, что «Лос-Анджелес» выведет из обращения номер Копитара. Он легенда клуба. Должны ли то же сделать «Кэпиталз» с номером Овечкина? Моё мнение — он этого заслуживает. Он забил больше всех голов в мире!» — приводит слова Панарина «РИА Новости Спорт».

Ранее 40-летний Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Он является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Уэйну Гретцки (894). По количеству голов с учётом плей-офф Александр уступает канадцу, на счету которого 1016 шайб. В активе Овечкина 1006 голов.