Рыбин — о переходе Кузнецова в «Сибирь»: когда-то его голова уже должна встать на место

Бывший форвард клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в «Сибирь». Сегодня, 8 августа, 34-летний игрок подписал однолетний контракт с новосибирским клубом.

«Изначально я говорил, что был бы рад этому трансферу, в итоге это произошло. Что касается самого Женьки Кузнецова, когда-то его голова уже должна встать на место. Надеюсь, что он покажет хороший результат, потому что это мастер с большой буквы, способный играть на высоком уровне и радовать болельщиков своей игрой.

Здесь важно поведение самого Кузнецова, так как вы знаете, как он может вести себя в различных ситуациях. «Сибирь» — нормальная, хорошая команда, способная на борьбу. Если он подписал контракт, значит, его всё устроило: город, зарплата и многие другие факторы, касающиеся его и его семьи. В конечном итоге сам игрок принимает решение, где ему продолжать карьеру. Если ему в «Сибири» всё понравилось, это замечательно — там красивый новый стадион. Остаётся только пожелать ему удачи в новом сезоне!» — приводит слова Рыбина «Советский спорт».