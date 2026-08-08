Крикунов: второй сезон в НХЛ для Демидова будет сложным

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил мнение, что второй сезон для российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в НХЛ будет сложным.

«Сложно сказать, часто у игроков так получается, что год идёт хорошо, а следующий — неважно. Второй сезон в НХЛ для Демидова будет сложным, но если он будет очень стараться и выкладываться, у него всё получится», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Ранее «Монреаль» заключил с Демидовым новый восьмилетний контракт. Зарплата россиянина за восемь лет в канадском клубе составит $ 73,2 млн. Новый договор начнёт действовать с сезона-2027/2028.