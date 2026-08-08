15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: второй сезон в НХЛ для Демидова будет сложным

Крикунов: второй сезон в НХЛ для Демидова будет сложным
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил мнение, что второй сезон для российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в НХЛ будет сложным.

«Сложно сказать, часто у игроков так получается, что год идёт хорошо, а следующий — неважно. Второй сезон в НХЛ для Демидова будет сложным, но если он будет очень стараться и выкладываться, у него всё получится», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Ранее «Монреаль» заключил с Демидовым новый восьмилетний контракт. Зарплата россиянина за восемь лет в канадском клубе составит $ 73,2 млн. Новый договор начнёт действовать с сезона-2027/2028.

Материалы по теме
В Америке назвали контракт Демидова лучшим за лето в НХЛ. А кто ещё в топе?
В Америке назвали контракт Демидова лучшим за лето в НХЛ. А кто ещё в топе?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android