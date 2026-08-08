СКА заключил двухлетний контракт с защитником Николаем Кныжовым

СКА подписал контракт с защитником Николаем Кныжовым, сообщает пресс-служба армейского клуба. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2027/2028.

Фото: ska.ru

«Приветствуем Николая в команде, желаем успешной игры и побольше побед в составе СКА!» — говорится в сообщении СКА.

Кныжов начал заниматься хоккеем в Кемерово. В 10 лет переехал в Омск, а после года в академии «Авангарда» перебрался в Санкт-Петербург – в систему СКА. За «СКА-Серебряные Львы» отыграл четыре сезона, а в 15 лет переехал в Северную Америку, где выступал за «Финикс Файрбёрдс», «Реджайна Пэтс», «Спрингфилд Джуниор Блюз» и «Остин Брюинз».

Затем защитник вернулся в Россию и дебютировал в МХЛ в составе «Серебряных Львов». Сезон-2017/2018 провёл в ВХЛ, выступая за «СКА-Неву», а в следующем году дебютировал в КХЛ, сыграв три матча за СКА. Летом 2019-го вновь уехал в Северную Америку, подписав контракт с «Сан-Хосе Шаркс». Провёл в системе клуба пять сезонов. Также выступал за «Цинциннати Сайклонс», «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», «Гранд-Рапидс Гриффинс» и «Абботсфорд Кэнакс».