15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пётр Андреянов — второй в рейтинге проспектов «Коламбуса» по версии сайта НХЛ

Пётр Андреянов — второй в рейтинге проспектов «Коламбуса» по версии сайта НХЛ
Комментарии

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг проспектов «Коламбус Блю Джекетс». Возглавил список 19-летний канадский защитник Джексон Смит. В прошлом сезоне он выступал за университет штата Пенсильвания в NCAA, за который провёл 35 матчей, набрав 26 (11+15) очков.

Второе место занял российский вратарь Пётр Андреянов, играющий в МХЛ за «Красную Армию». В минувшем сезоне он провёл 33 игры, в которых одержал 15 побед.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Джексон Смит (19 лет, университет штата Пенсильвания, NCAA).

2. Пётр Андреянов (19 лет, «Красная Армия», МХЛ).

3. Кейдэн Линдстром (20 лет, университет штата Мичиган, NCAA).

4. Оскар Хемминг (17 лет, Бостонский колледж, NCAA).

5. Лука Дель Бель Беллуз (22 года, «Кливленд Монстерз», АХЛ).

Материалы по теме
«Коламбус» объявил о сотрудничестве с «Уилинг Нэйлерз» из ECHL
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android