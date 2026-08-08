Пётр Андреянов — второй в рейтинге проспектов «Коламбуса» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг проспектов «Коламбус Блю Джекетс». Возглавил список 19-летний канадский защитник Джексон Смит. В прошлом сезоне он выступал за университет штата Пенсильвания в NCAA, за который провёл 35 матчей, набрав 26 (11+15) очков.

Второе место занял российский вратарь Пётр Андреянов, играющий в МХЛ за «Красную Армию». В минувшем сезоне он провёл 33 игры, в которых одержал 15 побед.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Джексон Смит (19 лет, университет штата Пенсильвания, NCAA).

2. Пётр Андреянов (19 лет, «Красная Армия», МХЛ).

3. Кейдэн Линдстром (20 лет, университет штата Мичиган, NCAA).

4. Оскар Хемминг (17 лет, Бостонский колледж, NCAA).

5. Лука Дель Бель Беллуз (22 года, «Кливленд Монстерз», АХЛ).