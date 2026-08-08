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Косолапов рассказал о поездках из Кирова в Москву на тренировки «Динамо»

Косолапов рассказал о поездках из Кирова в Москву на тренировки «Динамо»
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Нападающий «Сибири» Антон Косолапов рассказал, как ему приходилось ездить из Кирова в Москву на тренировки в системе «Динамо».

– Вы рассказывали, как до 12 лет вам приходилось тратить по 12 часов, чтобы доехать из родного Кирова в Москву на матчи «Динамо». Можно ли сказать, что именно тогда у вас закалился характер?
– В определённый момент мне уже не хотелось никуда ездить. Я начал думать: «Блин, опять этот поезд и этот плацкарт». Хотелось всё бросить, но, к счастью, родители меня отговорили, мы пришли к компромиссу. Решили, что я ещё пару раз скатаюсь — и всё наладится. В общем-то, так и получилось. Дальше я переехал в динамовский интернат, и эти поездки остались в прошлом.

– Неужели в Кирове вообще не было возможности заниматься хоккеем?
– Слушайте, московское «Динамо» — огромная организация с серьёзными задачами. Играть в Москве всяко лучше, чем у нас в Кирове. Глупо было отказываться от возможности играть в таком клубе. Нужно было потерпеть, чтобы остаться в «Динамо» и расти бок о бок с сильнейшими игроками, — приводит слова Косолапова AllHockey.Ru.

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