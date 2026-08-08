Светлов: Ливо — элитный снайпер, но для него крайне важны физические кондиции

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов назвал нападающего «Авангарда» Джоша Ливо элитным снайпером.

– Бросилась в глаза новость, что новичок «Авангарда» Ливо пропустит первые три недели сборов – как пишут в прессе, из-за прибавления в семействе. Думаю, это не самая лучшая новость для команды и для болельщиков «Авангарда».

– Почему?

– Мне нравится Ливо, это не рядовой форвард, с броском и чувством гола. Неслучайно он замахивался на снайперский рекорд Сергея Мозякина. Но для «Авангарда» его неявка в лагерь — это удар. В том числе в плане психологии команды, которая в предстоящем сезоне рассматривается как один из главных фаворитов и должна быть заряжена с первого же дня.

А тут дебютант команды фактически пропускает первый сбор. Тем более для Ливо крайне важны физические кондиции. Когда он выдерживает ритм, это элитный снайпер, когда чуть функционально проседает — внутри звена идёт явный дисбаланс в отработке в оборону.

В бывших клубах Ливо — в «Салавате» и особенно «Тракторе» — мы все эти перепады не раз видели. И если он действительно пропустит ключевой для закладки функционального фундамента лагерь, похоже, увидим и в «Авангарде», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.