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Коньков: Гусев — ключевая фигура для любой команды, если его правильно использовать

Коньков: Гусев — ключевая фигура для любой команды, если его правильно использовать
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о ситуации форварда Никиты Гусева. 31 мая у нападающего завершился контракт с московским «Динамо», за которое он выступал с 2023 года. Хоккеист является неограниченно свободным агентом.

«Гусев — ключевая фигура для любой команды, если его правильно использовать. Игроков такого уровня, которые могут решить исход матча в одиночку, в лиге не так много.

Надо понимать, что происходит в этих переговорах, чего требует игрок. Надо находить точки соприкосновения, чтобы все понимали, кто чего хочет и при каких условиях. Думаю, мы увидим Никиту в следующем сезоне КХЛ», — приводит слова Конькова «Сила спорта».

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