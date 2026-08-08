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Гомоляко высказался о новом контракте Гребёнкина с «Филадельфией»

Гомоляко высказался о новом контракте Гребёнкина с «Филадельфией»
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал новый контракт нападающего Никиты Гребёнкина с «Филадельфией».

– Во-первых, хочется поздравить Никиту с подписанием нового контракта. Во-вторых, хочу рассказать историю, что когда Никита уезжал, я с ним некоторое время общался, и он мне сказал: «Сергей Юрьевич, вы знаете, я пробьюсь. Уверен». Для Гребёнкина это мечта, он хочет свою мечту по максимуму реализовать. Поэтому он всеми руками и ногами будет цепляться за НХЛ и может вырасти в очень хорошего игрока высокого уровня.

– Уровня Ничушкина или Воронкова?
– Нет, не думаю. Всё-таки у Никиты свой определённый стиль. Пусть он не так много забивает голов, но он такой полезный, работящий игрок, отдающий в том числе и шикарные передачи. В клубе знают, как его эффективно использовать. Гребёнкин — отличный игрок, хороший парень, поэтому пожелаю ему только дальнейших успехов в карьере.

Конечно, безусловно, «Металлург» хотел бы его вернуть. И представьте, если бы они вернули Юрова, Гребёнкина, сохранили Канцерова, какая была бы шикарная команда. Но всё-таки это решение Никиты, понятно его желание. Поэтому думаю, он добьётся своего и будет одним из лидеров команды, — приводит слова Гомоляко «Сила спорта».

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