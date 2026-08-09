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«Адмирал» примет участие в Кубке Минска

«Адмирал» примет участие в Кубке Минска
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«Адмирал» сыграет на Кубке Минска, который пройдёт с 13 по 17 августа в столице Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба команды. В предсезонном турнире примут участие шесть клубов КХЛ. Матчи примет «Олимпик-Арена».

На групповом этапе «моряки» проведут две встречи: с «Сибирью» 13 августа в 15:00 мск и с «Сочи» 14 августа в 20:00 мск.

Также в Кубке Минска сыграют минское «Динамо», магнитогорский «Металлург» и «Шанхайские Драконы». Матчи за итоговые места пройдут 17 августа.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года и продлится до 20 марта 2027-го. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

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