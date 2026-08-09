Нападающий Никита Артамонов прокомментировал свой переход в «Северсталь»

Нападающий Никита Артамонов высказался о своём переходе в «Северсталь». Хоккеист пополнил состав череповецкого клуба на правах аренды из «Автомобилиста». Соглашение рассчитано на один год — до конца сезона-2026/2027.

«Новость о переходе в «Северсталь» воспринял с радостью и в то же время как вызов для себя. Удалось пообщаться с главным тренером Андреем Леонидовичем [Козыревым]. Мы обсудили некоторые моменты, он рассказал о требованиях и задачах команды.

Если говорить о сильных сторонах череповецкого хоккея, то это, конечно, быстрый атакующий стиль, игра в короткий пас и зрелищные матчи. Думаю, именно такой хоккей нравится болельщикам.

Прошлый сезон получился для меня неоднозначным. Хочу доказать обратное. Сейчас у меня только одна задача — подготовка к будущему сезону», — приводит слова Артамонова пресс-служба «Северстали».