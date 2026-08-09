15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Никита Артамонов прокомментировал свой переход в «Северсталь»

Нападающий Никита Артамонов прокомментировал свой переход в «Северсталь»
Комментарии

Нападающий Никита Артамонов высказался о своём переходе в «Северсталь». Хоккеист пополнил состав череповецкого клуба на правах аренды из «Автомобилиста». Соглашение рассчитано на один год — до конца сезона-2026/2027.

«Новость о переходе в «Северсталь» воспринял с радостью и в то же время как вызов для себя. Удалось пообщаться с главным тренером Андреем Леонидовичем [Козыревым]. Мы обсудили некоторые моменты, он рассказал о требованиях и задачах команды.

Если говорить о сильных сторонах череповецкого хоккея, то это, конечно, быстрый атакующий стиль, игра в короткий пас и зрелищные матчи. Думаю, именно такой хоккей нравится болельщикам.

Прошлый сезон получился для меня неоднозначным. Хочу доказать обратное. Сейчас у меня только одна задача — подготовка к будущему сезону», — приводит слова Артамонова пресс-служба «Северстали».

Материалы по теме
Официально
Нападающий Никита Артамонов перешёл в «Северсталь» на правах аренды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android