Сборная Канады U18 стала обладателем Кубка Глинки/Гретцки, разгромив команду США

В Эдмонтоне (Канада) завершился 35-й розыгрыш юниорского хоккейного Кубка Глинки/Гретцки для хоккеистов в возрасте младше 18 лет. В финальном матче сборная Канады на домашнем льду разгромила команду США со счётом 8:1.

Единственную шайбу в составе американцев забросил Гуннар Конбой. У канадцев дубли оформили Брок Энгланд, Мэддокс Шульц и Лиам Пуэ. По шайбе на счету Бенджамина Ветша и Яакко Висиска.

Таким образом, сборная Канады выиграла турнир в 26-й раз.

Напомним, команда России была отстранена от участия. В последний раз российские хоккеисты побеждали в турнире в 2021 году, обыграв команду Словакии. Всего сборные России и СССР пять раз выигрывали Юниорский Кубок мира. В их числе и самый первый розыгрыш, проведённый в 1991 году.