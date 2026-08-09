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Сборная Канады U18 стала обладателем Кубка Глинки/Гретцки, разгромив команду США

Сборная Канады U18 стала обладателем Кубка Глинки/Гретцки, разгромив команду США
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В Эдмонтоне (Канада) завершился 35-й розыгрыш юниорского хоккейного Кубка Глинки/Гретцки для хоккеистов в возрасте младше 18 лет. В финальном матче сборная Канады на домашнем льду разгромила команду США со счётом 8:1.

Кубок Глинки/Гретцки . Финал
09 августа 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Канада U18
Окончен
8 : 1
США U18
1:0 Энгланд (Пуэ, МакАслан) – 01:24 (4x4)     2:0 Шульц (Дюпон, Уоррен) – 08:33 (5x4)     3:0 Энгланд (Криппс, Висиск) – 15:56 (5x4)     3:1 Конбой (Буркар, Минелла) – 18:23 (5x4)     4:1 Ветш (Дюпон) – 29:21 (5x5)     5:1 Шульц (Дюпон, Уоррен) – 32:00 (5x4)     6:1 Пуэ (Л'Итальен) – 36:27 (5x5)     7:1 Пуэ (Шульц) – 40:56 (5x5)     8:1 Висиск (Стрёдер, Дюпон) – 52:15 (5x5)    

Единственную шайбу в составе американцев забросил Гуннар Конбой. У канадцев дубли оформили Брок Энгланд, Мэддокс Шульц и Лиам Пуэ. По шайбе на счету Бенджамина Ветша и Яакко Висиска.

Таким образом, сборная Канады выиграла турнир в 26-й раз.

Напомним, команда России была отстранена от участия. В последний раз российские хоккеисты побеждали в турнире в 2021 году, обыграв команду Словакии. Всего сборные России и СССР пять раз выигрывали Юниорский Кубок мира. В их числе и самый первый розыгрыш, проведённый в 1991 году.

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