36-летний Войнов: сколько ещё планирую играть? Как получится, так далеко не загадывал

36-летний защитник Вячеслав Войнов заявил, что не планирует завершать карьеру хоккеиста. В прошлом сезоне хоккеист выступал за омский «Авангард».

«Карьеру я пока ещё не завершил. Есть несколько интересных вариантов, сейчас не готов поделиться подробнее. Сколько лет планирую играть? Как получится, так далеко не загадывал», – приводит слова Войнова «Советский спорт».

В минувшем регулярном чемпионате защитник провёл 54 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. В прошлом плей-офф на его счету 11 игр без набранных очков.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» также выступал за «Трактор», СКА, московское «Динамо», «Ак Барс» и «Торпедо».