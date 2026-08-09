Юрзинов — о Кузнецове в «Сибири»: очень хорошо, что Евгений нашёл работу

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в «Сибирь».

– Следите за переходами в КХЛ – и в частности за подписанием Евгением Кузнецовым однолетнего контракта с «Сибирью»?

– Я – воспитанник нашей школы, которая уделяла очень большое внимание селекции. Но эта селекция была другой – системной, продуманной на несколько лет вперёд. Начиналась она весной – и тогда же и завершалась.

Очень хорошо, что Евгений Кузнецов, пусть и «на флажке», но нашёл работу. В своё время его возвращение из НХЛ в СКА наделало много шуму. К сожалению, в КХЛ не всё у Евгения получилось, но будем надеяться, что всё ещё впереди, – приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.