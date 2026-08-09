Григоренко — о сборах «Трактора»: потихоньку знакомимся с системой и требованиями Гордона

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко рассказал о совместной работе с новым главным тренером команды Скоттом Гордоном.

– Что скажешь по тренировочному процессу? Насколько досконально главный тренер доносит информацию до вас?

– В целом нам всё понятно. Потихоньку знакомимся с его системой и требованиями. Продуктивно поработали в эти два дня. Много новых, молодых ребят. Все стараются, работают. Пока что всё здорово, в позитивном ключе.

– Сегодня тренировали позиционное нападение. Скотт Гордон часто останавливал и что-то говорил. Если не секрет, что?

– Речь идёт о нюансах. Во время первого цикла в основном работаем над защитой. Остановки были скорее для обороняющихся ребят. Тренер объяснял, что он хочет видеть.

– Как ты отметил, в команде много молодых ребят. Насколько они составляют конкуренцию? Тяжело играть против них?

– Ребята задорные, хорошо катаются. Приятно видеть, что есть хорошая подрастающая молодёжь, которая заставляет более опытных игроков работать и не расслабляться. Мы поддерживаем друг друга. Идёт хорошая командная работа.

– Начались интенсивные тренировки. Как ты себя чувствуешь?

– В принципе, неплохо! Понятно, что на второй день все ещё втягиваются. Как бы ты ни готовился к сборам, всё равно ещё тяжело, непривычно, – приводит слова Григоренко пресс-служба «Трактора».