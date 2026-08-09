Гривз — об игре за сборную Канады: это честь, что меня рассматривают в этом контексте

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Канады Джет Гривз заявил, что рад возможности выступать за национальную команду.

«Для меня уже большая честь, что меня вообще упоминают в этом контексте. Я уже говорил об этом раньше, но когда ты растёшь в Канаде, играешь в хоккей, то мечтаешь однажды выступать в НХЛ и за сборную. Поэтому я невероятно благодарен за возможность получить такой опыт.

Не знаю, что ждёт меня в будущем. Процесс остаётся прежним. Нужно просто продолжать совершенствоваться каждый день и помогать своей команде побеждать – независимо от того, за какую именно команду я буду играть в конкретной ситуации.

Я, безусловно, очень благодарен за то, что люди вообще рассматривают мою кандидатуру в таком контексте. Но я также понимаю, что у нас очень много великолепных вратарей. Думаю, Биннингтон проделал потрясающую работу на последних турнирах в составе сборной Канады, и я определённо равняюсь на него. Мне кажется, я многому научился, наблюдая за его игрой и получив возможность немного с ним познакомиться.

Я очень уважаю всех наших канадских вратарей – и опытных, и молодых. Думаю, у нас подрастает немало действительно талантливых голкиперов. Для меня просто большая честь быть среди тех, кого рассматривают в этом контексте», – приводит слова Гривза Daily Faceoff.