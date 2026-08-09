Рыбин: «Сибирь» — последний шанс для Кузнецова, отговорок у него никаких не будет

Бывший форвард клубов КХЛ Максим Рыбин выразил надежду, что нападающий Евгений Кузнецов достигнет успеха в «Сибири». 34-летний хоккеист подписал контракт с новосибирским клубом на один сезон.

«Думаю, что «Сибирь» – последний шанс для Кузнецова. Надеюсь, что зрелость возобладает и Евгений начнёт показывать в России тот хоккей, который он показывал за океаном. Болельщики уже заждались. Отговорок у него никаких не будет. Могу пожелать Кузнецову только удачи.

Хотелось бы увидеть больше знаменитых кузнецовских передач, его «птичку». Думаю, что он сможет показать хороший пример молодым ребятам. Они могут многому научиться у него», – приводит слова Рыбина «Сила спорта».