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Дюшейн — о «Далласе»: пока Нилл руководит командой, будем претендовать на Кубок Стэнли

Дюшейн — о «Далласе»: пока Нилл руководит командой, будем претендовать на Кубок Стэнли
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Нападающий «Даллас Старз» Мэтт Дюшейн высказался о генеральном менеджере клуба Джиме Нилле, занимающем должность с 2013 года. Управленец трижды подряд признавался лучшим генменеджером в лиге (2023, 2024, 2025). «Старз» во всех трёх сезонах вылетали в финале Западной конференции.

«Он сердце и душа нашей организации. Все ему доверяют. Пока он руководит командой и делает своё дело, мы будем претендовать на Кубок Стэнли. Конечно, в команде всегда происходят изменения в составе и корректировки. Это не зависит от того, стала она чемпионом или нет. Я просто верю, что он всегда будет поступать правильно», – приводит слова Дюшейна официальный сайт НХЛ.

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