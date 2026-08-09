Юрзинов — о селекции СКА: по именам громкая, это касается и приобретений, и потерь

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший прокомментировал трансферную кампанию СКА в текущее межсезонье.

– Вы вспомнили СКА, который был очень активен на трансферном рынке в 2026 году – и весной, и летом. Как оцените его селекцию?

– По именам – как громкую. Это касается и приобретений, и потерь.

В своё время мы в СКА связывали большие надежды с такими форвардами, как Хайруллин и Воробьёв. Первый – прирожденный снайпер, второй – диспетчер. В СКА они очень крепко себя проявляли – особенно Хайруллин. Но сейчас клуб покинули.

Впрочем, у СКА есть и громкие новички. Неплохо знаю универсала Глотова, очень хорошо в своё время поднялся у нас по ступенькам СКА Бардаков – и вот теперь вернулся из НХЛ. Всё это игроки, в своё время тоже прошедшие систему СКА. Так что адаптации им не потребуется.

Теперь большая работа предстоит тренерскому штабу СКА. Команда набрана – теперь её нужно создать, – приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.