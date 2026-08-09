Войнов — о недопуске России: вся эта ситуация очень плохая, больше всего страдает молодёжь

Бывший игрок сборной России, олимпийский чемпион Вячеслав Войнов высказался о продлении отстранения национальных команд от международных турниров на сезон-2026/2027.

«Вся эта ситуация очень плохая, конечно. Больше всего страдает молодёжь – потенциальные игроки сборных до 16, до 18 лет. Получать подобный опыт в таком возрасте бесценно. Такое нужно пройти, а они лишаются подобного», – приводит слова Войнова «Советский спорт».

Напомним, Международная федерация хоккея в июле 2026 года приняла решение продлить отстранение сборной России от турниров под своей эгидой. При этом ранее Дисциплинарный совет ИИХФ отменил вердикт исполкома о недопуске России до турниров в сезоне-2026/2027, однако окончательное решение было принято не в пользу российской команды.