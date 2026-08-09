Хоккейный агент Уолш: расширение НХЛ не за горами

Хоккейный агент Алан Уолш заявил, что в ближайшей перспективе в Национальной хоккейной лиге появятся две новые команды.

«Расширение не за горами. Новые команды будут в Хьюстоне и Атланте», – написал Уолш в социальной сети Х.

Это сообщение появилось в ответ на статью Дженнифер Стритер из The Sporting News, в которой были изложены факторы, которые лига учитывает при определении того, какой город лучше всего подходит для франшизы НХЛ.

Ранее появилась информация, что лига рассмотрит возможность создания второй команды в Техасе (Хьюстоне или Остине). Перспективное появление франшизы НХЛ в Атланте будет уже третьим в истории. Ранее в городе выступали «Атланта Флэймз» (1972-1980, переехала в Калгари) и «Атланта Трэшерз» (1999-2011, переехала в Виннипег).

Возможное расширение до 34 команд сделает НХЛ самой крупной из топ-4 спортивных лиг Северной Америки.