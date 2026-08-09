Р. Якупов — о Кузнецове: «Сибирь» подписала мастера, игрока с большой буквы

Бывший генеральный менеджер «Нефтехимика» Раил Якупов высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в «Сибирь».

«Сибирь» подписала мастера, игрока с большой буквы. Абсолютно не сомневаюсь, что Кузнецов поможет новосибирской команде. Это второе звено, большинство, его опыт на льду и в раздевалке. Ну и, конечно же, я удивлён, что он не поехал в «Трактор», всё-таки он челябинский, является воспитанником клуба.

С точки зрения медийности, конечно, это подписание тоже положительно повлияет как на сам город, так и на продажи клуба, атрибутики и билетов. Хотя Новосибирск – это абсолютно хоккейный город, и приедет туда либо Кузнецов, либо Малкин, дворец всегда был бы битком», – приводит слова Якупова «Сила спорта».