Гендиректор «Авангарда» высказался об открытии парка «Сердце Омска» возле СКК им. Блинова

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал открытие парка «Сердце Омска» возле СКК им. Блинова и отметил, что впереди предстоит ещё много работы.

«Да, сердце Омска забилось. Поздравляю всех жителей города, я уже вижу, как им здесь хорошо: в те моменты, когда мы открывали в тестовом формате какие-то локации, они сразу же забивались народом. Здорово, что город преображается, появляются такие пространства, куда можно прийти, привести гостей. Так что я доволен, что это воплощается в жизнь, хотя впереди ещё много работы, интересной работы», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.