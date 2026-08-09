Кизимов — об обмене в «Северсталь»: воспринял с улыбкой, давно знал о переговорах

Нападающий Семён Кизимов прокомментировал свой обмен из «Автомобилиста» в «Северсталь». 26-летний форвард пополнил состав череповецкого клуба 1 июля.

«Новость воспринял с улыбкой на лице. Я давно знал о переговорах по моему обмену в «Северсталь» и очень рад, что долгие обсуждения дали положительный результат. Это новый вызов, и я готов к нему. Мы немного пообщались по телефону с Андреем Леонидовичем [Козыревым], познакомились, обменялись мнениями. Разговор был коротким, но по делу.

Последние пару лет я внимательно слежу за «Северсталью». Мне очень нравится их стиль: много красивых комбинаций, обилие голевых моментов, агрессия в атаке и уверенное владение шайбой. Именно такие команды интересно смотреть, а играть в таком хоккее – вдвойне. Сильные стороны – это атакующий потенциал, и я хочу приумножить его, чтобы радовать наших болельщиков.

Летняя подготовка прошла отлично. Занимался в зале по графику 6/1 и регулярно тренировался на льду. Делал всё, чтобы подойти к сезону в оптимальной форме и сразу влиться в состав. Сейчас продолжаю предсезонку уже вместе с командой», – приводит слова Кизимова пресс-служба «Северстали».