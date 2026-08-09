«У нас отличное ядро». Нападающий Мэтт Дюшейн — о составе «Далласа»

Нападающий «Даллас Старз» Мэтт Дюшейн высказался о составе команды и отметил, что в клубе есть большая группа лидеров.

«У нас отличное ядро. В нём как бы три слоя. Есть ветераны, уже немолодые игроки, но всё ещё в хорошей форме. Это я, Джейми Бенн, Тайлер Сегин. Есть ребята, находящиеся в расцвете сил – Миро Хейсканен, Эса Линделль, Роопе Хинц. И, наконец, молодые ребята – Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон, Томас Харли. И Джейк Эттингер тоже с ними.

В этом вся прелесть. У большинства команд есть четвёрка главных лидеров. А у нас команду за собой ведут шесть, семь, восемь, девять парней. Это то, что необходимо. Если посмотреть на команды, которые выигрывали Кубок Стэнли в последние годы, то у них такое есть. С этого всё и начинается», – приводит слова Дюшейна официальный сайт НХЛ.