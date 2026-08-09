Юрзинов — о селекции клубов КХЛ: пожелание для всех команд — не увлекаться легионерами

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший пожелал клубам Континентальной хоккейной лиги правильно выстраивать приоритеты в селекции.

«Это пожелание для всех команд КХЛ – не увлекаться легионерами, заниматься системами внутри своих клубов, молодёжью. Как это удалось сделать, например, СКА два-три года назад, когда был запущен целый пласт молодёжи – и в последнее время основная команда получала приток свежей крови из команд своей системы.

Когда будем заниматься собой и своей молодёжью, тогда селекция наших команд будет продуманной и планомерной, идти весной, а не поздним летом. И только в этом случае весь наш хоккей будет расти», – приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.