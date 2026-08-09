Контракт Демидова с «Монреалем» — в числе лучших в НХЛ по версии Sportsnet

Контракт российского нападающего Ивана Демидова с «Монреаль Канадиенс» на восемь лет и $ 73,2 млн вошёл в число лучших в НХЛ по версии Sportsnet. Оценка производилась с точки зрения клуба.

В неранжированный список попали 14 человек:

1. Иван Демидов, «Монреаль» – восемь лет (вступит в силу через год), кэпхит — $ 9,15 млн.

2. Лэйн Хатсон, «Монреаль» – восемь лет до истечения срока контракта, $ 8,85 млн за сезон.

3. Уайтт Джонстон, «Даллас Старз» – четыре года, $ 8,4 млн.

4. Брэндон Хагель, «Тампа-Бэй Лайтнинг» – шесть лет, $ 6,5 млн.

5. Джейк Сандерсон, «Оттава Сенаторз» – шесть лет, $ 8,05 млн.

6. Тим Штюцле, «Оттава» – пять лет, $ 8,35 млн.

7. Мэтт Нис, «Торонто Мэйпл Лифс» – пять лет, $ 7,75 млн.

8. Дилан Гюнтер, «Юта Маммот» – семь лет, $ 7,14 млн.

9. Лукас Рэймонд, «Детройт Ред Уингз» – шесть лет, $ 8,07 млн.

10. Мориц Зайдер, «Детройт» – пять лет, $ 8,55 млн.

11. Мэтт Болди, «Миннесота Уайлд» – четыре года, $ 7 млн.

12. Логан Томпсон, «Вашингтон Кэпиталз» – пять лет, $ 5,85 млн.

13. Джексон Блейк, «Каролина Харрикейнз» – восемь лет, $ 5,11 млн.

14. Логан Стэнковен, «Каролина» – восемь лет, $ 6 млн.