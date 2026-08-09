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Форвард «Барыса» — о цели на сезон: попасть в плей-офф и постараться пройти первый раунд

Форвард «Барыса» — о цели на сезон: попасть в плей-офф и постараться пройти первый раунд
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Нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков высказался о задачах команды на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Самая главная цель – попасть в плей-офф. Отличный сезон складывается из многих факторов: нужно выигрывать побольше матчей, попасть в плей-офф, выглядеть там достойно и постараться пройти первый раунд», – приводит слова Шестакова пресс-служба «Барыса».

В прошлом регулярном чемпионате астанинский клуб занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

Сезон-2026/2027 стартует 5 сентября, регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027-го.

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