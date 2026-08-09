«Авангард» представил новую форму на сезон-2026/2027

Омский «Авангард» в телеграм-канале показал новый комплект игровой формы на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

«Это новое прочтение истории омского хоккея, основа которого – характер и воля к победе. Наш ястреб словно выкован из металла: его верность городу и сила духа не вызывают сомнений. На рукавах и гамашах узнаваемые паттерны, повторяющие архитектурные элементы фасада СКК имени Виктора Блинова, который в 2026 году вернулся на спортивную карту Омска после масштабного ремонта.

Линии на локтях, визуально делящие рукав на две части – это повторение свода СКК, напоминающего глыбу льда, айсберг, ледокол, гору. В год 80-летия отечественного хоккея мы обращаемся к истории, ведь именно в СКК им. Блинова добывались первые медали и первое чемпионство «Авангарда» Защищаем клубные цвета с гордостью и стремлением побеждать, превосходя себя», – говорится в сообщении клуба.