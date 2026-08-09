«Попасть в состав будет непросто». Черкас — о пробном контракте Ларионова-младшего со СКА

Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал подписание пробного контракта нападающего Игоря Ларионова-младшего с армейским клубом.

«Сначала нужно понять, кто в СКА отвечает за подписание игроков. Генеральный менеджер, если есть такая должность, спортивный директор, или за все приобретения отвечает Ларионов.

Если он отвечает, то он главный тренер и несёт ответственность за приобретение того или иного игрока. Потому что он должен понимать, если подписывает своего сына, какую пользу он может принести. Если он заряжен на результат, естественно, он должен видеть, вместо кого сын может играть.

Поэтому подписывается пробный контракт, смотрит, насколько он реально готов вписаться в коллектив. Потому что СКА серьёзно усилился, приобрёл много сильных игроков. Тому же Ларионову-младшему не так просто будет попасть в состав», – приводит слова Черкаса «Сила спорта».