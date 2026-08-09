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Гендиректор «Авангарда»: видел песню про 33 секунды, телефон жены Радулова… Режет прям

Гендиректор «Авангарда»: видел песню про 33 секунды, телефон жены Радулова… Режет прям
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Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков признался, что ещё не пережил концовку прошлого сезона. В полуфинале Кубка Гагарина — 2026 омский клуб потерпел поражение от «Локомотива» в серии со счётом 3-4.

«Честно говоря, концовку прошлого сезона ещё не пережил. Даже ни разу не посмотрел хайлайты тех эпизодов. Вывалилось тут в соцсетях, как «Локомотив» песню поёт на празднование про 33 секунды, заставка на телефоне жены Радулова… Режет прям, больно. Единственное спасение — это старт новых игр, пусть даже на турнире Блинова, когда новая хоккейная волна захватит. Это был тяжёлый удар, прямо под дых», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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