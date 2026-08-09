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Гендиректор «Авангарда»: начинается суровая работа. Сегодня зашёл в тренерскую — и обалдел

Гендиректор «Авангарда»: начинается суровая работа. Сегодня зашёл в тренерскую — и обалдел
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Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков рассказал, что подготовка к новому сезону уже идёт полным ходом и команда настроена очень серьёзно.

«Ребята, которые остались с прошлого сезона, точно настроены сделать свою работу по-новому, все, с кем я виделся, настроены очень серьёзно. Сейчас мы все соберёмся в полном составе и начнётся суровая работа. Я зашёл сегодня в тренерскую, ещё до приезда Ги [Буше] на арену, и обалдел, сколько уже исписано, сколько подготовлено задач для видеоаналитиков для первого собрания. Работа кипит, нам остаётся только верить и надеяться в то, что это всё материализуется в то, что мы все хотим», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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