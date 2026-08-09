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Войнов: естественно, Овечкин ещё сможет поиграть в НХЛ, рано ему в Россию

Войнов: естественно, Овечкин ещё сможет поиграть в НХЛ, рано ему в Россию
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов поделился мнением о новом контракте нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». Ранее 40-летний форвард продлил соглашение со «столичными» на год.

«Думаю, что все выиграли от того, что Овечкин продлил контракт ещё на один год. Все будут наслаждаться игрой лучшего хоккеиста всех времён ещё год на высоком уровне. Естественно, он ещё сможет поиграть в НХЛ, рано ему в Россию», – приводит слова Войнова «Советский спорт».

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Уэйну Гретцки (894). По количеству голов с учётом плей-офф Александр уступает канадцу, на счету которого 1016 шайб. В активе россиянина 1006 голов.

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