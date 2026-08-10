Андрей Назаров высказался о трансферном окне в КХЛ и предсезонной подготовке команд

Известный тренер Андрей Назаров оценил трансферную кампанию клубов КХЛ и высказался о предсезонной подготовке команд.

«Трансферное окно в КХЛ постепенно становится более спокойным и равномерным. Практически все хоккеисты, включая опытных ветеранов, трудоустроены. Осталось совсем немного безработных ребят. Но, уверен, все они рано или поздно найдут своё место для нового вызова и будут радовать болельщиков выбранных ими команд.

Совсем скоро стартуют предсезонные турниры. Важно, как говорят в таких случаях, выбрать правильную обкаточную резины, чтобы понять, как команда готова к сезону, в какой физической форме находится. Наши топ-клубы, словно огромные грузовики, наверняка подходят к сезону во всеоружии. Первые проверочные турниры как раз скажут о многом. Видно, что все хоккеисты активно работают и всем довольны, включая иностранцев, которые хвалят Россию в своих многочисленных интервью. И хвалят по делу: у нас очень хорошо. Сильная экономика, отличные зарплаты и великолепный хоккей высокого качества. Пусть всегда побеждает только сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.