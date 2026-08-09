«Флаг в руки Новосибирску». Губерниев оценил переход Евгения Кузнецова в «Сибирь»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что нападающий Евгений Кузнецов достигнет успеха в «Сибири». 34-летний хоккеист подписал контракт с новосибирским клубом на один сезон.

– Пожелаем ему удачи. Евгений – мастеровитый хоккеист. Посмотрим, как он приживётся в раздевалке. «Сибирь» даёт шанс Кузнецову, это сильный игрок в нашей неплохой лиге. Флаг в руки Новосибирску.

– Люзенков будет проводить первый полноценный сезон в качестве главного тренера команды КХЛ, он всего на несколько лет старше Кузнецова. Как считаете, хватит ли специалисту авторитета, чтобы влиять на Кузнецова?

– Что значит хватит ли авторитета, чтобы влиять на Кузнецова? Это профессиональный хоккеист. Если что‑то пойдёт не так, Евгений просто не будет играть за «Сибирь», вот и всё, – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Кузнецов выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев». Он набрал 27 (7+20) очков в 34 матчах Фонбет чемпионата КХЛ, а также 1+1 за семь игр в плей-офф.